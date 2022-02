Tomasz Augustyniak: Można planować rezygnację z niektórych obostrzeń, ale pandemia nadal trwa

Czy możemy już pozwolić sobie na rezygnację z niektórych obostrzeń?

Można planować tego typu działania. Jeśli chodzi o liczbę zakażeń, obserwujemy teraz trend spadkowy. Jeśli się utrzyma, to działania zapowiedziane przez rząd są uzasadnione. Ale podkreślam - o ile sytuacja się nie zmieni. A ona może się zmienić ze względu na nowe warianty, w tym choćby podwariant wariantu Omikron - BA2. Trzeba też przyznać, że niektóre obostrzenia nie były respektowane przez część społeczeństwa, były też trudne do egzekwowania, dlatego rezygnacja z nich wydaje się być w tym momencie i w obecnych warunkach oczywista.

Może trzeba też zrezygnować z maseczek?

Nie, jest jeszcze za wcześnie. Myślę, że to będzie jedno z ostatnich obostrzeń, z którego zrezygnujemy. To może się stać wówczas, gdy pandemia przekształci się i nabierze charakteru sezonowego. W przestrzeniach zamkniętych nadal powinniśmy nosić maseczki. Oczywiście, w przyszłości z tego obowiązku zrezygnujemy, ale dziś trudno jest podać, kiedy to nastąpi. Liczba nowych zakażeń ciągle pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie, choć – jak mówiłem – tendencja jest spadkowa. W szpitalach z powodu koronawirusa nadal umierają ludzie i my nadal jeszcze będziemy mieć problem w kontekście zdrowia publicznego.