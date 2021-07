Tokio 2020. Sytuacja w tabeli grupowej po zwycięstwie polskich siatkarzy nad Japonią. Biało-czerwoni zagrają w ćwierćfinale! Rafał Rusiecki

Zobacz galerię (26 zdjęć) Nasi siatkarze ograli 3:0 Japonię i zameldowali się w ćwierćfinałach igrzysk olimpijskich w Tokio Paweł Relikowski Zobacz galerię (26 zdjęć)

Tokio 2020 siatkówka. Trzy zwycięstwa i jedna przegrana po tie-breaku to bilans polskich siatkarzy na igrzyskach olimpijskich w Japonii. W piątek, 30 lipca 2021 roku biało-czerwoni ograli 3:0 gospodarzy i przypieczętowali awans do ćwierćfinałów. Jeśli wygrają w ostatnim spotkaniu z Kanadą, to do najważniejszej fazy wejdą z pierwszego miejsca w grupie.