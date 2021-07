Tokio 2020. Dwie najtrudniejsze ekipy w fazie grupowej za Polakami. Teraz zaczyna się budowanie zespołu na ćwierćfinały ZDJĘCIA

Tokio 2020. Polska - Włochy 26.07.2021

Po przegranej 2:3 z Iranem nasi siatkarze odbudowali się w meczu z Włochami. Pokonali Italię 3:0 (25:20, 26:24, 25:20) i na razie mają w dorobku cztery punkty. To bardzo ważne, ponieważ w grupie A wybrańcy Vitala Heynena zagrali już z teoretycznie najmocniejszymi. Przed nimi trzy spotkania, w których będą mogli pewne niedociągnięcia jeszcze naprawić.

- Zagraliśmy lepiej. Nie jestem zupełnie zadowolony, ale to już zmierza w dobrym kierunku. To zwycięstwo jest bardzo ważne. Nie potrafię sobie nawet wyobrazić, co by się stało, gdybyśmy zaczęli turniej od dwóch przegranych - wyjaśnił przed kamerami Eurosportu Vital Heynen, belgijski selekcjoner naszych siatkarzy.

- Od początku do końca zagraliśmy na dobrym poziomie. Drugi set pozwolił nam uwierzyć w siebie. Po pierwszym meczu nie zapominaliśmy, że to jest turniej. Tak myślimy i teraz, bo wiele meczów przed nami. Wychodzimy i staramy się grać najlepszą siatkówkę, jaką potrafimy. Czasem przeciwnik gra ciut lepiej i to uniemożliwia - dodał Bartosz Kurek, jeden z liderów drużyny narodowej.