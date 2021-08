Tokio 2020. Anna Kiełbasińska z SKLA Sopot też dostanie srebrny medal olimpijski w Tokio

To pierwszy i wygląda na to, że jedyny medal zdobyty na igrzyskach olimpijskich w Tokio przez reprezentantkę klubu z Pomorza. Anna Kiełbasińska jest zawodniczką SKLA Sopot.

Zimą okazało się, że Kiełbasińska jest kontuzjowana, a jednak potrafiła wrócić do biegania i to jak. Choć w finałowym biegu nie była w składzie sztafety 4 razy 400 metrów to srebrny medal olimpijski dostanie w wiosce olimpijskiej.

Anna Kiełbasińska z SKLA Sopot ze srebrnym medalem w Tokio

Ten rok miał być jednak wyjątkowy ze względu na lipcowo-sierpniowe święto w Tokio, czyli już raz przełożone igrzyska olimpijskie. Czy to jest w ogóle realna perspektywa? - pytaliśmy Annę Kiełbasińską w lutym po rozpoczęciu walki o powrót do biegania.