To warto zobaczyć w Starogardzie Gdańskim! Miejsca, które trzeba zwiedzić podczas weekendowego spaceru. Sprawdź nasze propozycje! ZDJĘCIA

Te miejsca warto zobaczyć w Starogardzie Gdańskim. LISTA

Jednym z najważniejszych punktów na mapie miasta jest z pewnością rynek. To tutaj niegdyś skupiało się życie mieszkańców. Spacer po starogardzkim centrum pozwala na podziwianie pięknych, zabytkowych kamienic, które tworzą wyjątkową atmosferę miasta. Dodatkowego uroku dodaje temu miejscu także nocne oświetlenie. I choć od kilku lat życie miasta powoli przenosi się z rynku w kierunku największej w Starogardzie galerii handlowej, to inwestycje sprzed kilku lat, takie jak renowacja ratusza, czy wybudowanie miejskiej fontanny, pozwalają odkryć to miejsce na nowo.

Zwiedzając rynek, warto zwrócić uwagę na ratusz. Budynek ten pochodzi z końcówki XIX wieku. Innym ciekawym miejscem, mieszczącym się tuż obok rynku, jest kościół pw. św. Mateusza. To zabytkowa świątynia z XIV wieku, którą warto zobaczyć ze względu na jej piękne wnętrze oraz bogatą historię.