To unikalna w skali Europy oferta. Torpedowania w Juracie wystawiona na sprzedaż za... 5 milionów złotych

Torpedownia w Jastarni na sprzedaż

To była cześć większego obiektu

To właśnie w Juracie obserwowano wypuszczane z torpedowni w Babich Dołach pociski. Wszystko to było częścią kompleksu wojskowego. W Gdyni Niemcy zbudowali halę montażową torped, w której przeprowadzano także próbne strzelania. Obiekt wzniesiono 300 m od brzegu na zatopionych kesonach, a z lądem łączyło go molo, po którym biegł tor kolejki wąskotorowej służącej do transportu materiałów.