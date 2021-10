To trafia na talerze pacjentów w szpitalach na Pomorzu. Jest lepiej? Czytelnicy pokazali zdjęcia! red.

Czy posiłki w polskich szpitalach nadal pozostawiają wiele do życzenia, czy też sytuacja uległa poprawie? Zapytaliśmy o to naszych Czytelników. Jakie są efekty tej sondy? Zdania się podzielone. Niektóre zdjęcia z pomorskich szpitali świadczą o tym, że jest lepiej, ale niektóre z kolei pokazują, że nie wszędzie pacjenci mogą jeszcze liczyć na smaczną dietę. Zobaczcie, co trafia na talerze pacjentów w szpitalach na terenie województwa pomorskiego!