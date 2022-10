To oni pierwsi rzucili się na pomoc rozbitkom z wywróconej łodzi w Gdańsku. Straż Graniczna relacjonuje całą akcję

Dramatyczne sceny w Gdańsku. Strażnicy graniczni poza służbą, jako pierwsi rzucili się do pomocy rozbitkom

St. chor. szt. SG Armand Jankowiak jest dowódcą, a st. chor. SG Andrzej Rokita pełni funkcję mechanika na jednostkach pływających w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej w Gdańsku. Gdy doszło do dramatycznych wydarzeń na Kanale Kaszubskim, w sobotę 8 października 2022 r., przebywali poza służbą.

W momencie wypadku obaj pływali - jako załoganci - turystycznym katamaranem, wożącego pasażerów po gdańskich kanałach portowych. W pewnym momencie zauważyli, jak płynąca przed nimi łódź z czternastoma osobami na pokładzie przewraca się, a wszyscy przebywający na jej pokładzie pasażerowie wpadają do wody.

Funkcjonariusze MOSG błyskawicznie zareagowali na to zdarzenie. St. chor. szt. SG Armand Jankowiak rozebrał się do bielizny i w kamizelce ratunkowej wskoczył do wody, by ratować rozbitków. Na katamaranie pozostał st. chor. SG Andrzej Rokita, który nadzorował akcję i podejmował na pokład poszkodowanych.