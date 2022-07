To oni grali w Trójmieście! Jakich najbardziej popularnych muzyków gościliśmy? Zobacz! [ZDJĘCIA]

Jacy najwięksi muzycy grali w Trójmieście? Jakie najpopularniejsze gwiazdy gościliśmy?

Jesteśmy raptem chwilę po Openerze, jeszcze część z nas wzdycha za odwołanym koncertem Duy Lipy. Mimo, że gwałtowna wichura nieco pokrzyżowała plany festiwalowiczom, i tak mogliśmy zobaczyć na żywogwiazdy światowego formatu.**Opener to oczywiście znakomita okazja do tego, by móc bawić się na koncercie tych największych, ale nie jedyna. W ostatnich dziesięcioleciach wiele znanych gwiazd i osobistości zawitało do Trójmiasta, niektórzy przyjechali prywatnie, jak np. Shakira na jeden z meczów Hiszpanii w ramach Euro 2012. Jednak zdecydowana większość uraczyła nas muzycznie, w mniej lub bardziej spektakularny sposób. Na pewno na brak znanych nazwisk narzekać nie możemy, więc przypomnijmy sobie, jakie supergwiazdy wystąpiły nad Bałtykiem!**

