To oni będą reprezentować Polskę na mistrzostwach świata 2023 w piłce ręcznej. Selekcjoner podał 20-osobowy skład

Nasi szczypiorniści udział w mistrzostwach świata rozpoczną występami w Katowicach, gdzie rozegrali wcześniej turniej towarzyski. W Spodku wygrali trzykrotnie: z Iranem 32:27 (16:17), z Marokiem 30:23 (17:11) oraz z Belgią 29:18 (12:9).

- To było przetarcie przed mistrzostwami. Nie ujmując nikomu, wiemy że Francja to zespół z wyższej półki. Trzeba będzie zagrać z nią dużo lepsze zawody, aby myśleć o jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Wiemy, że bilety są wyprzedane na nasze mecze z Francją i Słowenią. Cieszymy się już na tę atmosferę, na tę pełną halę. My musimy naszą grą ponieść kibiców, a kibice swoim dopingiem muszą ponieść naszą drużynę. Na to będziemy liczyć i wzajemnie będziemy się wspierać.