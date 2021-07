To one jako pierwsze kobiety zdobyły medal olimpijski dla polskiego wioślarstwa w 1980 roku

Złoty medalista z 1952 roku z Helsinek pięściarz Zygmunt Chychła, Brunon Bendig, który zdobył brąz w Rzymie w 1960 roku, i siatkarka Jadwiga Marko-Książek, która brązowe medale przywiozła z Igrzysk w Tokio w 1964 r i Meksyku w 1968 r już nie żyją. Ich olimpijskie srebro było pierwszym polskim kobiecym medalem dla wioślarstwa na igrzyskach.

Dlaczego właśnie wioślarstwo? – pytam Czesławę Kościańską i Małgorzatę Dłużewską, (po mężu Wieliczko) której córka Marta Wieliczko (mistrzyni świata i Europy w czwórce podwójnej) startuje w igrzyskach olimpijskich w Tokio. - Harcerstwo mnie wtedy zajmowało najbardziej – mówi Małgorzata Dłużewska. Ale po szkołach chodzili wtedy trenerzy i zachęcali do uprawiania wioślarstwa. Zbierali wysokie dziewczyny. Do Gdańskiego Liceum Ekonomicznego trafił trener Gedanii Eugeniusz Smoroń. Ale mnie zachęciła koleżanka, która z nim rozmawiała. Poszłyśmy na stacjonarny basen wioślarski, który znajdował się przy basenie pływackim na Politechnice Gdańskiej, bo to był już październik. Ona chodziła na wiosła trzy tygodnie, ja zostałam 14 lat. Cały czas w Gedanii.