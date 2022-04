To można wnieść na maturę w 2022 roku! Co musisz mieć ze sobą na egzaminie maturalnym 2022? LISTA Maja Czech

Co można wnieść na maturę 2022? LISTA pexels

Matura 2022 już wkrótce. Trwają ostatnie powtórki przed egzaminem dojrzałości, a uczniowie w całej Polsce zaczynają powoli odczuwać przedmaturalny stres. Najlepszym sposobem na opanowanie go, jest odpowiednie przygotowanie. Nie chodzi tylko o posiadanie niezbędnej wiedzy. Aby uniknąć niepotrzebnego zdenerwowania, już teraz sprawdźcie, co możecie wnieść ze sobą do sali egzaminacyjnej, a co koniecznie musicie zabrać ze sobą na maturę 2022!