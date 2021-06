To mogło skończyć się tragicznie! Dwóch nastolatków z Miastka układało kamienie na szynach kolejowych

Do policjantów z Komisariatu Policji w Miastku kilkukrotnie wpłynęło zgłoszenie od obsługi pociągu na trasie z Białego Boru do Miastka, że na szynach kolejowych ułożone były kamienie. Z uwagi na poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, funkcjonariusze intensywnie zaczęli pracować nad ustaleniem sprawców.

- Okazało się, że sprawcami był 14 i 16-letni mieszkaniec Miastka. Poprzez swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, mogli doprowadzić do tragedii, ponieważ niewykluczone jest, że mogło dojść do wykolejenia się taboru. Śledczy w związku ze sprowadzeniem bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, za które grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, przekazali sprawę do sądu dla nieletnich, który zdecyduje o dalszym losie chłopców