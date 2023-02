To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę rano. Takie są skutki uboczne picia kawy [16.02.2023]

Kawa na czczo - szkodzi, czy pomaga?

Chociaż wiele osób, zamiast od śniadania, rozpoczyna dzień od picia kawy na czczo, pojawiają się doniesienia, że nie jest to zdrowy zwyczaj. Wszystko przez fakt, że we wspomnianym napoju jest zawarta kofeina. To ona nasila wydzielanie kwasu solnego, który w nadmiarze podrażnia błonę śluzową oraz stymuluje cofanie się treści pokarmowej do gardła. Kwas solny nasila także dolegliwości bólowe.

Dlatego picia kawy na czczo nie zaleca się osobom, które zmagają się z m.in. z:

cukrzycą i insulinoopornością,

zgagą,

refluksem,

nadkwasotą żołądka,

wrzodami.

Okazuje się jednak, że jest niewiele dowodów naukowych, które podają, że picie kawy na pusty żołądek jest szkodliwe dla zdrowia. Są jednak pewne okoliczności, które sprawiają, że mała czarna przed śniadaniem nie będzie dobrym wyborem, szczególnie jeśli dodaje się do niej mleko.