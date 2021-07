Słońce wschodzi na wschodzie, zachodzi na zachodzie, a nad polskim morzem są parawany. Chcesz mieć swój kawałek plaży? Kup sobie! Parawaning to prawdziwa zmora, czasami trudno się nawet przemieszczać po plaży, bo mna pierwszy rzut oka wszystko drogi ucieczki zostały zastawione i trzeba kluczyć w tym piaszczystym labiryncie, by znaleźć jakąkolwiek ścieżkę. Najbardziej zawzięci parawaniarze, potrafią bladym świtym zameldować się na plaży, rozstawić swój parawan, by pojawić się tam dopiero za kilka godzin

Piotr Krzyżanowski