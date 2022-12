To była niecodzienna możliwość. Uczestniczyliśmy w przebazowaniu samolotu z Gdańska do Poznania. Zobacz jak Dreamliner wygląda w środku! Kamil Kusier

To była z całą pewnością świąteczna gratka dla wszystkich miłośników lotnictwa. Co takiego? Skorzystanie z oferty przygotowanej przez Polskie Linie Lotnicze LOT i wzięcie udziału w przebazowaniu samolotu z Gdańska do Poznania. Z tej okazji skorzystało ponad 150 osób. Jak cały ten proces wygląda na zdjęciach? Przekonajcie się sami!