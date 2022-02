To była dobra okazja do milczenia... FELIETON Dariusz Olejniczak

123rf

Na początku niech będzie cytat: „Tak to bywa, gdy media stają się rządowymi i »obajtkowymi«. Szkoda, bo to wielka tradycja i kiedyś kuźnia dobrego dziennikarstwa, publicystyki…”. O czym ta mowa, kto to mówi i dlaczego? Ano w tym przypadku oczywiście mowa o „Dzienniku Bałtyckim”, jak należy domniemywać wrażo i personalnie przejętym przez Daniela Obajtka, prezesa Spółki Skarbu Państwa ORLEN. Zdanie to wypowiedziała, a raczej napisała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, albo osoba zatrudniona przez nią do obsługi social mediów i wypisywania takich m.in. mądrości (co oczywiście nie zwalnia pani prezydent z odpowiedzialności za te słowa).