To Bursztynowa Komnata? Trwają badania wraku Karlsruhe. Jest dokładny obraz spoczywającego na bałtyckim dnie statku

Blokada Kanału Sueskiego. Teraz kontenerowiec Ever Given możesz wstawić w dowolne miejsce na świecie i zrobić korek olbrzymim statkiem!

400-metrowy kontenerowiec Ever Given w ubiegłym miesiącu zablokował Kanał Sueski i stał się znany na całym świecie! Echa tego wydarzenia nie milkną. Za pomocą specjalnego programu Glitch Ever Given Ever Ywhere można teraz wstawić statek w dowolne miejsce na mapie, nawet pod własnym domem, i je zablokować. Sprawdźcie konieczne, jak wyglądałby m.in. pod Żurawiem w Gdańsku!