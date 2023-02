Tłusty czwartek 2023. Dziś cukiernie mają swoje żniwa. Jaki jest sekret pączków Pellowskiego? Wywiad z Grzegorzem Pellowskim

Tłusty czwartek - jaki jest sekret pączków dla cukierników?

Jaki jest sekret pączków Pellowskiego?

W pączkach piękne jest to, że nie ma w nich żadnej tajemnicy. Skład pączka jest bardzo prosty. Mąka, woda, tłuszcz, jajka, cukier. Do tego lukier oraz skórka pomarańczowa do dekoracji. Potem oczywiście jeszcze nadzienie. Rzecz jasna, każdy właściciel cukierni ma własną tak zwaną „sekretną recepturę”, która sprawia, że, według jego uznania, pączki będą perfekcyjne. My produkujemy pączki tradycyjne - nadziewane marmoladą różaną i ze skórką pomarańczową. Ta receptura sprawdza się u nas od lat i to tych pączków klienci kupują najwięcej.

Czyli klasyka wygrywa?

Zdecydowanie. Bo tradycyjny pączek zawsze będzie smaczny. Z roku na rok sprzedajemy coraz więcej typowo polskich pączków różanych.

Czym jest tłusty czwartek dla cukiernika?