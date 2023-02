Tłumy w słonecznym Sopocie z okazji walentynek | ZDJĘCIA

14 lutego to wyjątkowe święto zakochanych. Każdy z nas chciałby, aby ten dzień spędzić wyjątkowo z najbliższą nam osobą. Na ten dzień przygotowujemy wiele niespodzianek jak chociażby romantyczna kolacja czy wyjście do kina. Często też decydujemy się na spacer. Zazwyczaj aura nie sprzyja takim pomysłom. Środek lutego to przecież jeszcze zima.