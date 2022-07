Tito Paris – jego żywiołem są koncerty. Wystąpi z Anną Marią Jopek w Gdańsku

Tito i Anna

Tito to pieśniarz, kompozytor, multiinstrumentalista. Pochodzi, jak Cesaria Evora, z Mindelo, portowego miasta w Republice Zielonego Przylądka. Zafascynowany muzyką słynnego Luisa Moraisa, sam nauczył się grać na klarnecie, by zbliżyć się do sztuki swojego mentora. Jego pierwszym, mistrzowskim instrumentem pozostaje jednak gitara. Mając lat dziewiętnaście przeniósł się do Lizbony i od tamtej pory mieszka w Portugalii, w Angoli, na Cabo Verde.