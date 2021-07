The Walt Disney Company kręci film animowany na Kaszubach! Akcja będzie się rozgrywać na wyspie Hel. Twórcami Filip Bajon i Mirosław Piepka

Jednym z gości Festiwalu Filmów Kaszubskich 2021, a także członkiem kapituły przyznającej nagrodę Filmowy Gryf był Mirosław Piepka, znany na Kaszubach przede wszystkim jako scenarzysta „Kamerdynera”, choć ma na swoim koncie wiele innych dużych produkcji filmowych.

Film „Kamerdyner” stał się pierwszą tak ogromną produkcją filmową traktującą o Kaszubach i nagrywaną na Kaszubach. Ten film to wspólne dzieło Mirosława Piepki i Filipa Bajona. Jak zdradził reżyser, nie ostatnie.

– W lutym ubiegłego roku otrzymałem telefon od Walt Disney Company z propozycją napisania scenariusza do fabularnego animowanego filmu kinowego – zdradził Mirosław Piepka. – Paradoksalnie, to pandemia pozwoliła mi na to, że kiedy byliśmy wszyscy pozamykani, mogłem się całkowicie zająć tym projektem.