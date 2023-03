"The Mandalorian" zawitał do Gdańska! Lokalny artysta zaprojektował mural dla Disney+ Andrzej Kowalski

Popularny serial z uniwersum "Gwiezdnych Wojen" właśnie doczekał się trzeciego sezonu. To z tej okazji tytułowy Mandalorian, główny bohater "The Mandalorian", zawitał do Gdańska. U zbiegu ulic Chłopskiej oraz Kołobrzeskiej możemy podziwiać mural autorstwa Patryka Hardzieja.