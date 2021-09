Ten lek może uratować życie. Jednak jest bardzo drogi, a NFZ za niego nie zapłaci

Niestety, ale jedyny lek, który w przypadku pana/pani choroby mógłby być skuteczny, nie jest w Polsce refundowany, a to bardzo drogie lekarstwo... - słyszą często pacjenci.

Tu pada kwota, która przeciętnego chorego zwala z nóg. Taką informację wypowiedzianą przez lekarza specjalistę, najczęściej onkologa, ale również przez hematologa, neurologa czy ginekologa - dziesiątki polskich chorych słyszy każdego dnia.

I coraz częściej nie przyjmują jej do wiadomości, zaczynają szukać pomocy w różnego rodzaju organizacjach skupiających pacjentów, w fundacjach i stowarzyszeniach. Na przestrzeni ostatnich kilku lat organizacje pacjenckie rosną w siłę.

- Nasza rola zwiększyła się dzięki temu, że po tej drugiej stronie, czyli po stronie decydentów, wreszcie znalazły się osoby, które chcą z nami rozmawiać - tłumaczy Aleksandra Rudnicka, rzeczniczka prasowa Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i redaktor naczelna „Głosu Pacjenta Onkologicznego”. - Kiedyś dostać się do ministra zdrowia było trudno niczym do papieża, dziś zarówno sam minister, jak i wiceministrowie są otwarci na rozmowy z nami. Tak więc organizacje pacjenckie nie tylko dysponują dziś rzetelną wiedzą o danej chorobie, ośrodkach i lekarzach specjalizujących się w jej leczeniu, potrafią udzielić psychologicznego wsparcia i zmotywować chorego do podjęcia terapii, ale również coraz skuteczniej działają w ich interesie. Co więcej - stały się dla takich instytucji jak Ministerstwo Zdrowia i NFZ partnerem, z którym muszą się one liczyć.