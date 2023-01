Temperatura koło zera, wiatr i deszcz, a oni pluskali się w Chmielnie ze śpiewem na ustach! [ZDJĘCIA]

- Miałam niecałe 9 lat, gdy po raz pierwszy razem z rodzicami weszłam zimą do wody. Moja siostra Jagoda była jeszcze młodsza, miała zalewie 7 lat. Nie odważyła się jednak cała zanurzyć, miała wodę zaledwie do kolan, ale jednak weszła do jeziora - mówiła dumna z siostry Majka.