Tematy aż krzyczą, by je opowiedzieć, czyli jubileuszowy Sopot Non Fiction

To już dziesiąty festiwal. Pamięta pan ten pierwszy?

Jeszcze Teatr BOTO nie miał własnej siedziby, rezydenci prowadzili próby w Dworku Sierakowskich, w jakiejś szkole, a nawet w salce katechetycznej sopockiego kościoła Stella Maris... Bardzo minimalistycznie. Ale z roku na rok nasze działania zaczęły się mnożyć w niewyobrażalnym tempie - potrzebowaliśmy więcej przestrzeni. Adam Orzechowski, dyrektor Teatru Wybrzeże, dziś jeden z kuratorów festiwalu, użyczył nam Scenę Kameralną już podczas drugiej edycji. Wkrótce projekt rozrósł się jeszcze bardziej, bo zaczęliśmy prezentować spektakle, które powstawały na bazie naszych rezydencji artystycznych. I tak minęła dekada. Nie sądziliśmy, że uda nam się zrealizować aż tyle edycji, pokazać aż tyle interesujących produkcji.

Zeszłoroczny festiwal był szczególny, bo odbył się w czasie pandemii.

Do samego końca nie wiedzieliśmy, czy w ogóle uda nam się go otworzyć. A jeśli, to w jakiej formule, stacjonarnej czy online? Ilu gości będziemy mogli zaprosić? Jeśli spektakle odbędą się, to przy jak dużej widowni? Byliśmy też pełni niepokoju o zdrowie uczestników rezydencji, ale i o koszty - noclegi, obiady, itd. Dziś mogę wspominać miniony rok z ulgą, a nawet z satysfakcją, bo byliśmy pierwszym, a i jednym z nielicznych festiwali teatralnych, który odbył się wtedy w formule stacjonarnej. Mieliśmy szczęście.