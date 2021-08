Teleplatforma Pierwszego Kontaktu: Prawie 27 tysięcy pacjentów skorzystało już z pomocy medycznej nocami i w weekendy

NOWE WAŻNE: 21.08.2021. Nowy PIT. Policzyliśmy ile zyskają-stracą osoby o dochodach rocznych 30-144 tys. zł. Znane są szczegóły zmian w podatkach

Największą korzyścią planowanej reformy podatkowej w PIT jest zmiana tabeli podatkowej. Poza podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, dzięki czemu od podatku odejmuje się 5 100 zł, jest to podwyższenie progu podatkowego, od którego stawka podatku wynosi 32 proc. do 120 tys. zł.