Teatr polityków. Socjolog: Role są rozdane, jesteśmy widzami tego spektaklu

Zdziwiło pana, że politycy z obu stron sporu bawili się wspólnie na urodzinach Roberta Mazurka?

Nie, zupełnie nie. Przypominam sobie pewną scenę z telewizyjnego studia, gdy dwóch polityków najpierw zażarcie się kłóciło, padały nawet inwektywy, a potem widać było, bo kamery były jeszcze włączone, że się do siebie uśmiechali, klepali po plecach. To może świadczyć o tym, że klasa polityczna jest tak naprawdę jedną, spójną grupą. Mimo animozji ma ona wspólny interes, który nakazuje poniekąd odgrywać im pewne role.

„Krwawe” dyskusje w Sejmie to teatr? A może to zachowanie z klasą w stylu hasła „pięknie się różnimy” ...

W socjologii jest słynna książka pt. „Człowiek w teatrze życia codziennego”. Myślę, że łatwo byłoby napisać pozycję pt. „Polityk w teatrze życia codziennego”. Rzeczywiście jest to teatr, a politycy mają w nim swoje role do odegrania. Gdy słucham wystąpień polityków, jestem w stanie przewidzieć, co powie reprezentant danej partii, pomijając rzecz jasna oczywistość, że członek rządu nie będzie się zgadzał z reprezentantem opozycji i na odwrót. Nie jest to trudne, jest instrukcja, oni wiedzą, co mają mówić. Role są rozdane, a my jesteśmy biernymi widzami. Aktywizujemy się co cztery lub co pięć lat by wymienić owych aktorów. Swoją drogą ta alegoria bardzo mi się podoba – politycy dali się przyłapać tabloidowi na imprezie. Mniej się zapewne podoba wyborcom obu partii, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej. Dysonans poznawczy mają oczywisty – z jednej strony mamy narrację o tym, jak zły jest rząd PiS, a po godzinach idziemy się z ludźmi tej partii pobawić.