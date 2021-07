Teatr Atelier. Spotkania z Kulturą Żydowską: przed nami projekt SOUNDING JERUSALEM, a także recitale, warsztaty tańca i językowe Anna Szałkowska

mat. prasowe Teatru Atelier

W sopockim Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej trwa Lato Teatralne. Od 22 do 25 lipca potrwają XVI Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską. Czeka nas światowa premiera muzycznego projektu SOUNDING JERUSALEM. To niezwykłe spotkanie artystów z Austrii, Niemiec, Izraela i Polski. Pojawią się na deskach nadmorskiego Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej od czwartku do niedzieli zawsze o 19.30. Zaprezentują utwory instrumentalne oraz pieśni w języku hebrajskim, jidysz i polskim.