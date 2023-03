Te zwierzęta możesz mieć za darmo. Nie tylko psy i koty. Zobacz, jakie zwierzęta ludzie oddają w internecie za darmo [ZDJĘCIA]

Do oddania za darmo na OLX

Posiadanie psa czy kota ma w sobie wiele zalet, a jak twierdzą specjaliści ma to nawet właściwości zdrowotne. Jeśli jednak nie masz w domu czy mieszkaniu warunków, by przygarnąć psa lub kota, możesz zdecydować się na mniejsze zwierzątko. W serwisie OLX w zakładce ODDAM ZA DARMO jest dużo ogłoszeń, w których właściciele zwierząt chcą je przekazać w dobre ręce i to zupełnie bezpłatnie.

Mieszkańcy Pomorza chcą oddać m.in.

świnki morskie

patyczaki

chomiki

myszy

szczury

króliki

gołębie

szynszyle

koszatniczki

rybki

ślimaki

papugi

Wpływ zwierząt na nasze samopoczucie potwierdzają liczne badania naukowe. Jedno z ostatnich, przeprowadzone w 2020 r. przez zespół dr Janette Young, wykładowczynię nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Południowej Australii, wykazało jakie korzyści płyną z posiadania zwierząt domowych. Uczestnicy badania stwierdzili, że dotykanie swoich zwierząt zapewnia im poczucie: komfortu, relaksacji, zażyłości.