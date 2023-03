Te warunki musisz spełnić, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy. Zobacz, czego wymaga i co oczekuje od ciebie ZUS 09.03.2023

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem do lat 2. Członkiem rodziny, który może zapewnić opiekę, nie jest osobą, która jest całkowicie niezdolna do pracy, jest chora, nie jest sprawna fizycznie lub psychicznie za względu na swój wiek, prowadzi gospodarstwo rolne, jest pracownikiem, który odpoczywa po pracy na nocnej zmianie, prowadzi działalność, nie jest zobowiązana do opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - jeśli odmawia sprawowania opieki - przekazał Krzysztof Cieszyński regionalny rzecznik prasowy ZUS.