Te warunki musisz spełnić, aby otrzymać zasiłek opiekuńczy. Zobacz, czego wymaga i co oczekuje od ciebie ZUS 08.03.2023 Agnieszka Kostuch

Zasiłek opiekuńczy to świadczenie ZUS, które jest wypłacane w razie zwolnienia z wykonywania pracy w związku z koniecznością opieki np. nad chorym dzieckiem lub rodzicem. Ile wynosi w 2023 roku? Jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać? Sprawdźcie, komu przysługuje.