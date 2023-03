Te ryby są najzdrowsze dla człowieka. Dlaczego warto je spożywać? Sprawdź, które ryby mają najwięcej kwasów omega-3 LISTA [22.03.2023]

Dlaczego powinno się jeść ryby?

Ryby to produkty wpisane i zalecane w zdrowej diecie. Zawierają one pełnowartościowe białko niezbędne dla człowieka. Dodatkowo posiadają zróżnicowaną zawartość tłuszczu i są źródeł kwasów tłuszczowych zwłaszcza z rodziny omega-3. Zalicza się do nich korzystny dla zdrowia kwas eikozapentaenowy (EPA) i dokozaheksaenowy (DHA).

