Te osoby nie mogą pić kawy. Kto powinien z niej zrezygnować? Kobiety w ciąży, ale nie tylko one. Sprawdź, komu nie jest wskazane picie kawy

Czy można pić kawę na czczo? Na to lepiej uważaj

Kawa to napój, od którego wiele osób rozpoczyna dzień. Zdarza się, że jest pita przed śniadaniem, co nie zawsze jest dobrym wyborem. Kawa pita na czczo, może wywoływać skutki uboczne. Wszystko przez fakt, że zawiera kofeinę, która nasila wydzielanie kwasu solnego. Pita w nadmiarze podrażnia błonę śluzową oraz stymuluje cofanie się treści pokarmowej do gardła.

