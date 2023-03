Te osoby najczęściej kłamią. Imię powie Ci prawdę - przestrzegają ezoterycy. Kogo unikać? Ludzie o tych imionach najrzadziej mówią prawdę

Dlaczego kłamiemy?

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie kłamią - w bardzo poważnych sprawach, ale też zupełnie błahych. Kłamiemy, bo boimy się, czy może mamy to we krwi? Tu zarówno naukowcy, jak i ezoterycy spierają się co do faktów.

Na pewno wyznaczyć można pięć najczęstszych powodów, dla których w podbramkowych sytuacjach uciekamy się do kłamstwa.