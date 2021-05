Te opakowania aż szkoda wyrzucać! Pomysły projektantów nie mają granic i coraz bardziej zaskakują. Musicie to zobaczyć! Patrycja Cybulska

Pomysłowe, nietypowe i funkcjonalne opakowania produktów. Aż kusi, żeby takie mieć! Przecież miodu nie trzeba pakować do słoika, a orzeszków do foliowej torebki. Oto kolejna odsłona genialnych opakowań produktów. Musicie zobaczyć te niezwykłe projekty! Zdjęcia pochodzą z bloga poświęconego opakowaniom Packaging of the World. KLIKNIJ W GALERIĘ I ZOBACZ NIESAMOWITE OPAKOWANIA PRODUKTÓW>>>