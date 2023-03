Te niesamowite opuszczone budowle i miejsca zobaczysz na Pomorzu. To nie tylko zamek w Łapalicach. Trzeba odwagi, by je odwiedzić Agnieszka Kostuch

Pomorze jest pełne niesamowitych, opuszczonych miejsc i budowli. To świetny teren, by rozpocząć swoją przygodę z urbexem. Jednym z najsłynniejszych opuszczonych obiektów na Pomorzu jest zamek w Łapalicach, ale to nie jedyne miejsce warte uwagi miłośników dreszczyku i odkrywania. Sprawdźcie, jakie jeszcze opuszczone budynki znajdują się na Pomorzu.