Te nadzienia są najlepsze do pączków. Tłusty Czwartek 2022 - przepisy na domowe wypieki: smażone lub pieczone red.

Tłusty Czwartek 2022 - pączki to przysmak. Choć są kaloryczne, nie sposób się im oprzeć. Kluczowa podczas smażenia jest temperatura! Nie powinna przekroczyć 180 stopni! Jakie nadzienia wybrać?

Tłusty Czwartek to dzień, w którym nie liczymy kalorii, choć warto pamiętać, że jeden pączek ma od 250 do nawet 400 kcal. W domach, w firmach, na kawiarnianych stolikach królują smażone przysmaki. Można je oczywiście kupić, ale można też przyrządzić w domu. Czasu jest dość, by dobrze się do tego przygotować - zrobić listę, wybrać się na zakupy, zarezerwować popołudnie i do dzieła. Najlepiej do wspólnego pieczenia zaprosić bliskich. Przed nami ostatnie dni karnawału!