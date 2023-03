Te MEMY o wsi rozbawią was do łez! Wieś w krzywym zwierciadle. Tak widzą ją internauci! Traktory, ziemniaki i krowy

MEMY o wsi

Najlepsze MEMY o wsi. Z czego żartują internauci?

Użytkownicy internetu przy tworzeniu MEMÓW często korzystają z powszechnie znanych stereotypów. Nie inaczej jest w przypadku wsi. Polscy rolnicy często korzystają z bardzo nowoczesnych urządzeń, pomagających im w zbiorach czy pielęgnacji zwierząt. Biorą udziały w szkoleniach, rozwijają się, by jak najlepiej wykorzystywać to, co daje im natura i technologia.

ZOBACZ TEŻ: Najlepsze MEMY o wiośnie. Kiedy w końcu przyjdzie? Internauci nie mogą się jej doczekać!

Mimo to w internecie można trafić na wiele MEMÓW, w których mieszkańcy wsi są przedstawiani jako ludzie, którzy korzystają z przestarzałego sprzętu lub nie korzystają z niego wcale. To właśnie stereotypy, które oczywiście mają w sobie trochę z rzeczywistości, ponieważ i takie miejsca w naszym kraju, gdzie technologia nie jest tak zaawansowana. Trzeba przyznać, że ma to również swój urok!