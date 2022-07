Te gwiazdy wierzą w teorie spiskowe. W jakie najbardziej absurdalne teorie wierzą celebryci? [GALERIA]

Ci celebryci wierzą w teorie spiskowe!

Wśród znanych osobistości w Polsce i na świecie co jakiś czas pojawia się persona o, nazwijmy to delikatnie, niecodziennych poglądach. Pod koniec czerwca bieżącego roku Edyta Górniak wzięła udział w zlocie fanów teorii spiskowych - była nawet jednym z prelegentów. Jednak nie jest w tym odosobniona. Wiele gwiazd show-biznesu czy sportu głosi owe teorie, a niektóre z nich bywają naprawdę niedorzeczne. Czasami słuchający nie bardzo wiedzą, jak na owe rewelacje zareagować. No właśnie, o jakich słuchających mowa? Jakie gwiazdy szokują swoimi poglądami? Przejrzyjcie nasze zestawienie i dowiedzcie się, jacy celebryci wierzą w teorie spiskowe, i jakie są najbardziej absurdalne!

