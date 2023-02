Te gwiazdy pochodzą z województwa pomorskiego lub są z nim związane. Agnieszka Chylińska, Julia Kamińska. Kto jeszcze pochodzi z Pomorza?

Chociaż mnóstwo znanych osób mieszka w Warszawie, sporo ma korzenie w województwie pomorskim. Wśród nich jest Dominika Gwit, która pochodzi z Gdyni. Aktorka nie ukrywa swojego pochodzenia. Wręcz przeciwnie, zdarza się, że na ten temat wypowiada się w wywiadach. W jednym z nich, w którym opowiedziała o młodzieńczej miłości, nawiązała do Trójmiasta.

Byliśmy jedynymi rówieśnikami wśród sąsiadów. Domy w Mostach pod Gdynią dopiero się budowały. Także byliśmy tylko we dwoje na „dzielni”. Nie było innego wyjścia. Byliśmy bardzo przywiązani do siebie w wieku siedmiu, ośmiu lat. Właściwie przez pewien czas ciągle bawiliśmy się razem. No i tak mijał czas wczesnej podstawówki. A potem już koledzy z klasy i pierwsze wielkie zauroczenia - powiedziała Dominika Gwit w rozmowie z portalem togethermagazyn.pl.