Tę górę piachu widać nawet z kosmosu! Wzniesienie pod Białym Borem ma stać się atrakcją turystyczną

Góra piachu atrakcją turystyczną

Góra piachu między Sępolnem Wielkim a Białym Borem jest tak wielka, że widać ją z kosmosu na zdjęciach satelitarnych. To gigantyczna żółta łacha o powierzchni 30 hektarów pośród zieleni lasów. Ogrom widać jeszcze bardziej u jej podnóża. W najwyższym miejscu to ponad 65 metrów wysokości. W sumie 245 metrów n.p.m., co czyni ją najwyższym – choć sztucznym – wzniesieniem Pomorza Zachodniego. Góra jest szeroka na 600 metrów, długa na ponad 200. Szacunki mówią o ponad 8 milionach ton kruszywa. To pozostałość po kilkudziesięciu latach eksploatacji pobliskich złóż. Ponoć przy sprzyjającej pogodzie z jej wierzchołka można zobaczyć oddalony o 30 km Szczecinek.