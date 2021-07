Te dzieci przeżyły niezapomniane wakacje w Wielu dzięki akcji "Pociąg marzeń" Fundacji Hospicyjnej i "Dziennika Bałtyckiego"

Słońce, plaża, wspólne zabawy, mnóstwo ciekawych zajęć, a do tego rówieśnicy, którzy borykają się z podobnymi trudnościami. Niezapomniane wakacje w Wielu w pow. kościerskim spędziło 30 dzieci w wieku od 8 do 14 lat dzięki akcji "Pociąg marzeń", której organizatorem jest "Dziennik Bałtycki" wspólnie z Fundacją Hospicyjną. Przedsięwzięcie to wsparło kilkanaście pomorskich firm.

Wyjątkowe wakacje w wielu - akcja "Pociąg marzeń"

10 dni spędzonych w Wielu sprawiło, że na dziecięcych twarzach znów pojawił się uśmiech. Sytuacja podopiecznych Fundacji Hospicyjnej nie jest łatwa. Wielu z nich ma spory bagaż doświadczeń. Są to dzieci, które straciły kogoś bliskiego, albo też mają w rodzinie osobę terminalnie chorą. "Pociąg marzeń" jest dla nich odskocznią od tego, co się dzieje w domu. Dzięki naszej akcji znów mogli po prostu cieszyć się beztroską.