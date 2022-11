Te domy są najtańsze na Pomorzu. Oto nieruchomości do kupienia w woj. pomorskim. Zobacz zdjęcia

Najtańsze domy na sprzedaż w województwie pomorskim [LISTOPAD 2022]

Dom za niewielkie pieniądze. Marzenia o domu z działką za niezbyt wielkie pieniądze są do zrealizowania. Sprawdziliśmy, ile kosztują najtańsze domy w województwie pomorskim. Mimo szalejących cen można znaleźć w województwie pomorskim nieruchomości, za które zapłacimy kilkadziesiąt tysięcy złotych. Większość z nich wprawdzie jest do remontu, ale to daje z kolei możliwość dostosowania nieruchomości do własnych potrzeb. Rekompensatą za remont może być spora działka wokół domu. Sprawdźcie, jakie domy można kupić do 200 tys. zł.