Te domy na Pomorzu zostały wystawione na licytacjach komorniczych. Piękne widoki, okazyjne ceny. Sprawdź, jakie nieruchomości można kupić

Zazwyczaj nieruchomości objęte licytacjami komorniczymi można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Ponadto w systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

- Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego, czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw - informuje komornik sądowy, Grzegorz Wysokiński.