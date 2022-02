Te budynki walczą o tytuł Europejskiej Fasady Roku. Wśród nominacji dwie z Pomorza! Sprawdź jakie

Najlepsze fasady w Europie

Miano Europejskiej Fasady Roku w sześciu kategoriach konkursowych : budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny nowy, budynek po termomodernizacji, budynek niemieszkalny, budynek zabytkowy po renowacji, stunned by texture oraz tytuł Baumit Life Challenge Award 2022 dla tej jednej najlepszej fasady na naszym kontynencie – tyle wyróżnień przyznanych zostanie podczas gali finałowej, która odbędzie się w hiszpańskiej Walencji. O tym, w czyje ręce powędrują, zdecyduje wcześniej międzynarodowy panel ekspertów. Niezależnie od profesjonalnego jury swoją opinię tradycyjnie wyrażą także internauci, tworząc własny ranking europejskich fasad.

Wśród nominacji, budynki z Polski w tym z Pomorza

Zostań jurorem! Zagłosuj!

7 lutego br. na stronie www.lifechallenge.baumit.com https://baumit.pl/lifechallenge2022https://baumit.pl/lifechallenge2022 wystartowało głosowanie publiczności, w którym każdy może podzielić się swoją opinią i ocenić dowolną liczbę kandydatów. Można to zrobić, przyznając poszczególnym projektom odpowiednią liczbę gwiazdek, od 1 do 5 – w zależności od tego, w jakim stopniu dany obiekt podoba nam się mniej lub bardziej od innych. Przez cały czas trwania głosowania na stronie można śledzić, które fasady w danym momencie plasują się w klasyfikacji na miejscach od 1 do 10.