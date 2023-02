Te aplikacje z Google Play i Apple Store są niebezpieczne. Masz je w telefonie z androidem lub iOS? Skasuj natychmiast [21.02.2023]

Aż 75 aplikacji w Google oraz 10 w Apple Store zawierają adware, czyli niechciane oprogramowanie służące do wyświetlania reklam - odkryli badacze z zakresu cyber bezpieczeństwa. Łącznie zostały one pobrane na urządzenia mobilne aż 13 milionów razy, więc skala problemu jest ogromna.Pamiętajmy, że jeśli aplikacja jest za darmo, to zapewne to my jesteśmy produktem. W przypadku większości programów wyświetlane są nam po prostu reklamy, jednak część idzie o krok dalej i kradnie nasze dane bądź infekuje telefon.

Pexels