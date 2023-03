Te aplikacje obciążają baterie twojego telefonu. Facebook, Instagram, Booking... Na jakie warto uważać? Tak prezentuje się TOP 20

Co najbardziej zżera baterię w telefonie? Tak ją oszczędzisz

Co najbardziej zżera baterię w telefonie? Tak ją oszczędzisz

Telefony komórkowe nie tylko służą do rozmów, ale także ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Pozwalają m.in. na opłacanie rachunków, a także robienie zakupów. Niektóre aplikacje pobierają jednak sporo baterii, przez co skracają czas użytkowania urządzenia.

Jak oszczędzić baterię? Jest na to prosty sposób. Należy wyłączyć Te aplikacje obciążają baterie telefonu, gdy się ich nie używa. Chociaż w nowszych modelach obciążają one baterię w niewielkim stopniu, warto to zrobić.