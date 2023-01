Tczewianin w 5. edycji "Sanatorium miłości"! Zobaczcie też innych uczestników show TVP

„Sanatorium miłości 5” - kim są uczestnicy?

Wśród dwunastu bohaterów najnowszej edycji znaleźli się:

Asia z Warszawy,

Bożena z Augustowa,

Iwona z Warszawy,

Ewa z Tarnowskich Gór,

Ula z Gdańska,

Anita z Bydgoszczy,

Adam z Goliny,

Józef z Wałbrzycha,

Zbigniew ze Szczecina,

Zdzisław z Tczewa,

Krzysztof z Torunia,

Dariusz z Lillestrřm w Norwegii.

Dwunastu seniorów znów wyjechało do „Sanatorium miłości” na czterotygodniowy turnus, by odmienić swoje życie. Z dniem 1 września dzieci poszły do szkoły, a bohaterowie wyruszyli na niezapomnianą przygodę, która tym razem rozegrała się w Busku-Zdroju. Wraz z nowym rokiem dołączą do tej grupy także widzowie telewizyjnej jedynki, którzy będą kibicować bohaterom.