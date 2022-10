Tczewianin przebywający w Niemczech uratowany! Chodziło o jego życie Jakub Staniszewski

Dzięki błyskawicznej reakcji i profesjonalnemu działaniu tczewskiej służby dyżurnej został uratowany 38-letni tczewianin przebywający na terenie Niemiec. Mężczyzna zadzwonił do jednostki policji w Tczewie i powiedział, że chce popełnić samobójstwo. Po odebraniu takiego zgłoszenia rozpoczyna się gra o ludzkie życie, w której czas nie jest sprzymierzeńcem. Oficerowie dyżurni do czasu przyjazdu niemieckich służb do miejsca pobytu mężczyzny utrzymywali z nim kontakt i odwodzili go od targnięcia się na swoje życie.